Officiel : Gand rompt le contrat de Milad Mohammadi

Milad Mohammadi n'est plus un joueur de Gand. Les Buffalos ont décidé de rompre le contrat du latéral gauche. L'international iranien (37 sélections) ne semblait plus entrer dans les plans de Hein Vanhaezebrouck alors qu'il avait malgré tout pris part à 32 rencontres de Pro League la saison dernière.

Arrivé en 2019 en provenance du club russe d'Akhmat Grozny, Mohammadi aura porté 65 fois la vareuse gantoise.

Thank you Milad for your hard work and your big smile every day 🇮🇷 All the best for the future! ✨#kaagent #COBW pic.twitter.com/k0nVnHrWqu