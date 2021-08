Les exigences salariales astronomiques de l'agent de Haaland en cas de transfert à Chelsea !

Le géant norvégien était la piste prioritaire de Chelsea.

Avant de miser 115 millions d’euros sur Romelu Lukaku pour renforcer son attaque, Chelsea avait pensé au serial buteur du Borussia Dortmund, Erling Håland (21 ans, 4 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison). Mais ce dossier n’a pas abouti et on comprend mieux pourquoi au vu des révélations effectuées ce mercredi par le journal allemand Bild au sujet des exigences XXL de l’agent du Norvégien, Mino Raiola.

D’après le média, le représentant a réclamé un salaire annuel de 50 millions d’euros aux Blues pour son client, ce qui en aurait fait le joueur le mieux payé du monde ! Ayant le sens des affaires, l’Italo-Néerlandais avait d’ailleurs prévu que 5% de ce montant revienne dans ses poches, soit 2,5 millions d’euros par an. Le tout accompagné d’une commission de 40 millions d’euros sur la transaction ! Entre ces folles demanndes et le prix fixé par le BvB pour son crack, environ 150 millions d’euros, il n’est pas étonnant que les Blues aient fini par changer leur fusil d’épaule...