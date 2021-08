Valbuena s'en prend aux Marseillais: "Tu ne peux pas réagir de la sorte"

Le match entre Nice et Marseille fait réagir le monde du football.

Lors des incidents survenus à l'occasion du match entre Nice et Marseille (1-0) dimanche en Ligue 1, le milieu offensif de l'Olympiakos Mathieu Valbuena n'a pas apprécié le comportement de certains membres du club phocéen. Si le consultant de la radio RMC a épargné Dimitri Payet, le Français a allumé les joueurs Alvaro Gonzalez et Mattéo Guendouzi puis l'entraîneur Jorge Sampaoli.

"Dimitri Payet a été victime dans tout ça, mais il n'a pas à avoir une réaction comme ça. Mais je peux comprendre. C'est une réaction humaine, mais il ne peut pas faire ça. Par contre, je n'ai pas aimé du tout le comportement d'Alvaro Gonzalez et de Guendouzi, qui ont attisé un peu plus les choses. Ce n'est pas normal, ce n'est pas possible. Au lieu d'aller voir Payet et de lui dire de rentrer au vestiaire, ils ont attisé. Et ce qui va aussi être un problème pour l'OM, c'est le comportement de Sampaoli. Tu ne peux pas être comme ça devant tes joueurs", a regretté Valbuena.

Une sortie qui risque d'agacer les fans marseillais...