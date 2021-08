Mbappé "aurait aimé qu'on le défende publiquement" après la débâcle de l'Euro 2020

Kylian Mbappé n'a pas apprécié le peu de soutien dont il aurait, d'après lui, bénéficié après l'élimination de la France de l'Euro 2021.

Kylian Mbappé avait été très critiqué après l'élimination de la France aux tirs au but face à la Suisse. Auteur d'un Euro très moyen et ayant manqué son tir au but, le leader technique des Bleus a selon lui trop peu été soutenu par sa Fédération, à en croire les propos de Noël Le Graët. La mère du joueur a demandé à rencontrer le président de la FFF après l'Euro. "J'ai dit clairement que je voulais recevoir Kylian seul, car je ne reçois jamais les familles", explique Le Graët dans Ouest-France.

"Je l'ai vu en tête à tête à la FFF. Il était très contrarié par son penalty manqué, sa performance, les critiques. Je lui ai remonté le moral (...) Kylian avait besoin de ressentir notre soutien, de savoir qu'on le défendait", continue le président de la fédération française. Mbappé estimait en effet que la FFF avait trop peu affirmé son soutien au joueur. "Les réseaux sociaux, je ne les lis pas, mais il paraît qu'il en a pris plein la tête pour plein de raisons (...) C'est vrai, je n'ai pas fait de communiqué, et il aurait aimé qu'on le défende publiquement. Je crois que c'est un garçon qui a besoin d'amour".