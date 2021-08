"Mérité ou pas, ce sont trois points pour nous"

Le coach catalan savourait la victoire de son équipe contre ses anciennes couleurs.

Une fois le coup de sifflet final passé, Jordi Condom a laissé éclater sa joie, le poing serré. Quelques minutes plus tard, il était bien plus calme en conférence de presse pour analyser la victoire de Seraing sur la pelouse de son ancien club, Eupen.

"Nous sommes venus jouer avec l'état d'esprit d'une équipe qui vient jouer sur la pelouse du leader. L'avantage, c'est que je connais cette équipe car la saison dernière, avec le staff, nous l'avons construite. Je connais ce noyau. Mais nous avons joué notre jeu, ce que nous avions travaillé durant la semaine."

"En première période, on a eu quelques opportunités mais le nul était logique. Après la pause, on a un peu de réussite pour marquer deux buts. Puis nous avons fermé les espaces et eux ils n'arrivaient pas à les trouver. Mérité ou pas, c'est trois points pour nous".

Le secret de cette victoire? Elle est aussi dans...les installations des Pandas: "On a fait moins d'erreurs et surtout sur un petit terrain on peut plus facilement reserrer. De plus, mes joueurs ont faim.. ils savent qu'ils ont une opportunité de se montrer en division 1A."