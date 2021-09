Matchs amicaux: des défaites pour le Cercle et STVV

Le Cercle et STVV avaient également un match de préparation à leur programme ce jeudi.

Comme Mouscron ou comme le Club de Bruges et Courtrai, le Cercle et STVV avaient une rencontre amicale à leur préparation. Les Canaris affrontaient le Fortuna Düsseldorf avec un retour dans le noyau de Bernd Hollerbach: celui de Yuma Suzuki, qui a disputé la seconde période, mais qui n'a pas trouvé l'ouverture. Les Trudonnaires se sont inclinés par le plus petit écart, suite à un but de Dawid Kownacki (1-0).

Défaite également pour le Cercle de Bruges qui se mesurait aux Néerlandais du FC Utrecht. Van Der Hoorn, Benamar et Mallahi ont inscrit les buts néerlandais et c'est Thibo Somers qui a sauvé l'honneur pour les Brugeois (3-1).