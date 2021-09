Ribery a donné des conseils à Boateng à propos de son futur

Les deux anciens coéquipiers comptent encore l'un sur l'autre.

L'Olympique Lyonnais n'a pas réalisé un grand mercato estival, mais il l'a achevé en beauté avec l'arrivée de Jérôme Boateng (33 ans), laissé libre par le Bayern Munich. Lors d'une longue interview accordée au média allemand Sport1, le défenseur central a fait part de sa joie d'avoir rebondi chez les Gones. Une destination dont son ancien coéquipier bavarois Franck Ribéry (38 ans) lui a dit le plus grand bien.

"Plus qu'un soulagement, c'est de l'excitation. Je me suis dit que j'allais attendre d’avoir le bon feeling, et je l’ai eu avec Lyon. J’ai aimé le club, le projet et les ambitions de l’entraîneur Peter Bosz. Il a fait de gros efforts pour moi, nous avons eu une bonne et longue discussion, a confirmé le champion du monde 2014, avant de revenir sur son échange avec Ribéry. (...) Il m’a envoyé un message et m’a dit que Lyon est un grand club en France. Il est content pour moi."

Pour rappel, après sa brillante Coupe du monde en 2006, Ribéry - alors à l’Olympique de Marseille - avait failli rejoindre l’OL, mais l’ancien président phocéen Pape Diouf s’était opposé à son départ.