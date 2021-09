EreDivisie: Dusan Tadic joueur de la saison

Dusan Tadic ajoute une récompense individuelle à son excellente saison 2020-2021.

Le gala du football néerlandais avait lieu ce mercredi et c'est l'Ajacide Dusan Tadic qui a empoché la principale récompense de la soirée. Champion des Pays-Bas et vainqueur de la Coupe avec l'Ajax, le Serbe a été élu joueur de la saison.

Mais un autre Ajacide a également été mis à l'honneur: Ryan Gravenberch a été élu meilleur jeune joueur de la saison. Âgé de 19 ans, le médian néerlandais a disputé 33 rencontres, inscrit trois buts et distillé cinq assists en championnat la saison dernière et il a profité de ses performances avec son club pour s'installer en équipe nationale (7 caps, 1 but).