Bundesliga : première victoire pour le Hertha, Orel Mangala (Stuttgart) fait son retour après des mois de blessure

Suite et bientôt fin de la quatrième journée de Bundesliga placée sous le signe du retour de blessure d'Orel Mangala.

Bochum - Hertha Berlin

C'est avec trois défaites au compteur que Dedryck Boyata (titulaire) et le Hertha se déplaçaient chez le promu Bochum. Pourtant, Suat Serdar plantait un doublé (37e et 43e) pour mettre la lanterne rouge aux commandes de la partie. Zoller (59e) réduisait le score et relançait l'intérêt de la rencontre. Finalement, le Hertha se mettait définitivement aux abris grâce à Maolida (79e).

Eintracht Francfort - Stuttgart

L'Eintracht ouvrait le score via Filip Kostic (79e) alors qu'on semblait se diriger vers nul sans buts. Mais Omar Marmoush (88e) égalisait pour Stuttgart en fin de match.

A noter du côté visiteur, le retour de blessure d'Orel Mangala. Le milieu de terrain belge était sur la touche pour une blessure musculaire depuis plusieurs mois, et marquait son retour avec la sélection : "Nous n'allons pas prendre de risques. J'ai encore le sentiment qu'il peut jouer trente minutes, mais nous verrons", avait déclaré son entraîneur Pellegrino Matarazzo en conférence de presse à son propos. Finalement, aucun risque n'a été pris, le Diablotin n'a pas quitté le banc à l'occasion de cette rencontre.