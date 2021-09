Largie Ramazani vu par son ex-coach : "Il fait des choses spectaculaires"

Le jeune belge de l'UD Almeria Largie Ramazani explose cette saison en D2 espagnole. Son ancien entraîneur José Gomes a évoqué son cas pour le quotidien AS.

C'est José Gomes, aujourd'hui coach à Al-Tawoon en Arabie Saoudite, qui a lancé Largie Ramazani (20 ans) à l'UD Almeria alors que le jeune talent quittait Manchester United. "C'était le gosse de la famille qui ferait toujours quelque chose, casser une fenêtre ou voler un chocolat. C'est le gamin que tout le monde aime bien parce qu'il est gracieux, dynamique, il a de l'énergie", commence Gomes.

"Je lui ai tapé sur les oreilles plusieurs fois pour lui enseigner la maturité qu'il devait avoir dans son football, pour ne pas faire de bêtises en match", continue l'ancien coach d'Almeria. "Je lui disais : "Ecoute, tu n'as pas bien fait ça". Je l'ai renvoyé en équipe B et il s'y est démarqué, a marqué des buts, donné des maux de tête aux défenseurs. Puis il venait me dire : "Regardez monsieur, j'ai été phénoménal", se rappelle Gomes. Aujourd'hui, Ramazani perce en Liga 2, où il est titulaire et compte deux buts. "J'ai adoré travailler avec lui (...) Il est petit mais fait toujours face à l'adversaire, il n'a peur de personne. Il dribble très bien, fait des choses spectaculaires".