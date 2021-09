John van den Brom a fait tourner, mais a pu compter sur Onuachu : "J'ai confiance en mon noyau"

Un Racing Genk remanié s'est fait peur sur la pelouse du STVV, mais a finalement renversé la situation via notamment Paul Onuachu.

John Van Den Brom a fait un peu tourner son groupe après le match européen à Vienne, et s'est fait peur du côté de Saint-Trond. "Mais cette victoire est amplement méritée à mes yeux", affirme le coach limbourgeois après la victoire. "On se retrouve menés juste avant la pause, et ça nous a fait mal".

Avec 7 changements par rapport au déplacement en semaine, Genk a montré toute la profondeur de son noyau. "Tous ces joueurs méritaient leur place et prouvent que nous avons un noyau très fort. Je le dis chaque fois, j'ai totalement confiance en mon groupe de joueurs", se réjouit Van Den Brom. "Et quand vous avez confiance, vous devez le montrer. Pouvoir faire trois changements à l'heure de jeu (Paintsil, Heynen et Onuachu, nda), c'est très agréable pour un coach".

Deux de ces changements seront décisifs, puisque Paintsil et Onuachu seront les buteurs genkois. "Paul, c'est Paul, c'est incroyable. C'est un phénomène. Il voulait débuter aujourd'hui aussi, j'ai dû le prendre à part pour lui expliquer. Mais même en entrant au jeu, il peut aider l'équipe".