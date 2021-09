Le Real renverse Valence en deux minutes

Soirée compliquée pour les Merengue, mais commen en Ligue des Champions le Real a su faire la différence en fin de rencontre.

Le Real a souffert à Valence. Avec un bon Eden Hazard, les deux équipes ont d'abord fait jeu égal en première période. Le Brainois avait eu l'une des premières occasions du match, il a fallu un bon réflexe de Thibaut Courtois à la demi-heure pour empêcher Valence de prendre les devants.

Au retour des vestiaires, les locaux ont poussé et ils ont fini par faire craquer le Real sur une frappe de Huga Daro à la 66e minute. Un but qui a fait office d'électrochoc pour les hommes de Carlo Ancelotti, qui se sont rués vers le but de Mamardashvili. Et Vinicius a égalisé, avant de servir Karim Benzema sur le but de la victoire (2-1).

Un succès étriqué qui permet au Real (13 points) de s'installer en tête de la Liga devant l'Atletico (11). Valence et la Real Sociedad partagent la troisième place (10).