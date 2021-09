Paul Onuachu offre le derby limbourgeois à Genk

C'est encore le Nigérian qui a tiré les marrons du feu pour le Racing. Le vice-champion en titre en profite pour grimper sur le podium de Pro League.

Quatre jours après un but vital dans les arrêts de jeu à Vienne, en ouverture de la campagne d'Europa League, Paul Onuachu a récidivé sur la pelouse de STVV, dans le toujours très attendu derby limbourgeois.

Ce sont pourtant les Canaris qui avaient ouvert le score. Le but de Yuma Suzuki avait permis à STVV de rentrer au vestiaire avec l'avantage. Mais les vice-champions en titre ont répondu dans les 20 dernières minutes.

Joseph Paintsil a d'abord égalisé (73e) avant que Paul Onuachu n'inscrive le but de la victoire à quelques minutes du coup de sifflet final. C'est le quatrième but en Pro League cette saison de l'attaquant nigérian et Genk en profite pour grimper sur le podium, avec le même nombre de points qu'Eupen.