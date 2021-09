🎥 Première défaite pour la Roma de Mourinho, malgré un bijou de Pellegrini

Coup d'arrêt pour l'équipe de José Mourinho, freinée sur la pelouse du Hellas Verone.

L'AS Roma avait remporté tous ses matchs officiels depuis le début de saison, elle a connu sa première défaite de la saison sur la pelouse du Hellas Vérone. Une défaite qui est donc aussi la première de José Mourinho en tant que coach des Giallorossi.

Les Romains avaient pourtant ouvert le score grâce à une superbe Madjer de Lorenzo Pellegrini, mais Antonin Barak et Gianluca Caprari ont inversé la tendance en début de seconde période et si la Roma a égalisé sur un autobut, Davide Faraoni a inscrit le but de la victoire pour le Hellas, à l'heure de jeu (3-2).

La Roma (9 points) reste donc derrière l'Inter (10 points) en tête du classement de Serie A. Le Hellas profite de sa première victoire de la saison pour sortir un peu de la zone rouge et pointe à la 14e place avec trois unités.