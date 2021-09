Lens Lille: le tifo qui fait grincer des dents

Du côté de la direction de Lens, on se défend d'avoir autorisé ce tifo.

Samedi, un tifo "Lillois merda" déployé avant le coup d’envoi a mis le feu aux poudres à l’occasion du derby entre Lens et Lille (1-0) et contribué en partie aux violents incidents survenus à la mi-temps. Comme indiqué par le directeur général du RCL, Arnaud Pouille, le club artésien n’a jamais autorisé le déploiement d’un tel tifo.

D’après RMC Sport, les dirigeants sang et or, très affectés par la mauvaise image renvoyée, se sentent vraiment trahis et remontés contre les supporters qui avaient prétendu vouloir afficher un tifo "Allez Lens", visuel à l'appui. Alors que la Commission de Discipline de la LFP doit se réunir dès ce lundi pour examiner ces incidents, la direction lensoise espère éviter de lourdes sanctions.