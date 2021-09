Sampaoli a apprécié le retour de Payet: "Je savais qu'il répondrait présent"

le numéro 10 des Phocéens était de retour dans le onze de base de l'OM.

De retour comme titulaire après deux matchs sans jouer en raison d'une gêne musculaire, le milieu offensif de l'Olympique de Marseille Dimitri Payet (34 ans, 4 matchs et 3 buts en L1 cette saison) a rendu une belle copie face à Rennes (2-0) dimanche en Ligue 1. Devant la presse, l'entraîneur phocéen Jorge Sampaoli a insisté sur l'importance de l'international français dans son système.

"J'ai fait démarrer Dimitri car il est revenu de sa blessure, il pouvait jouer et on était sûr à 100% qu'il répondrait présent. C'est un joueur fondamental pour nous dans ce système avec sa qualité. L'équipe a été vaillante face à une belle formation de Rennes, qui joue sur des contres. On a eu le mérite de jouer très haut pour les embêter et ça s'est bien passé", a apprécié le technicien argentin.