Daniel Alves n'a pas l'intention d'arrêter

Libéré de son contrat avec São Paulo, le back droit âgé de 38 ansest libre comme l'air et veut rapidement se retrouver un club.

Daniel Alves (38 ans) n'a pas l'intention de raccrocher les crampons maintenant et l'international brésilien (119 sélections, 8 réalisations) a répondu par un tweet aux rumeurs d'un possible départ à la retraite. "Il ne manque que quelques trophées de plus et je raccroche les crampons !!", a-t-il posté, photo de lui avec ses nombreux trophées remportés en carrière à l'appui.

Fluminense, Flamengo, Bahia, Palmeiras ou l'Athlético Paranaense et l'Internacional sont sur les rangs, comme deux équipes hors du Brésil, rapporte O Globoesporte.