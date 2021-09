Eto'o: "Haaland? Un très bon attaquant, mais.."

Samuel Eto'o a été interrogé par le média Espagnol Cadena Ser au sujet du cyborg norvégien.

Ce n'est pas une nouveauté, Samuel Eto'o est réputé pour son franc parler lors des interviews.

Interrogé par la radio Espagnole Cadena Ser, l'ancien attaquant du FC Barcelone et de l'Inter a donné son avis sur Erling Haaland, qui affole une nouvelle fois les statistiques en ce début de saison : "Haaland ? C'est un très bon attaquant. Je ne vais pas dire le contraire, mais pour moi, Mbappé est un joueur unique, qui sera au niveau de Messi et Ronaldo."

Les deux plus grandes promesses du football européen ont toutes les deux été récemment pistées par le Real Madrid. Mais lequel des deux remportera en premier la course au Soulier d'Or et au Ballon d'Or?