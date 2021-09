Coup dur pour l'Olympique de Lyon

L'attaquant Lyonnais sera écarté des terrains pendant plusieurs semaines

C'est un véritable coup dur pour Lyon. Auteur de quatre buts et et d'une passe décisive en six journées de Ligue 1, Moussa Dembélé est un élément incontournable du secteur offensif de Peter Bosz.

Victime d'un coup direct lors de la rencontre d'hier soir face à Troyes, Moussa Dembélé présente une fissure localisée au péroné droit, qui va engendrer une absence de plusieurs semaines. Durant l'indisponibilité de l'attaquant français, cela devrait être soit Islam Slimani soit Tino Kadewere qui devrait récupérer une place de titulaire.