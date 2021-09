Roberto Martinez au coeur d'une campagne de la FIFA

Dans une nouvelle campagne, la FIFA attire l'attention sur les troubles mentaux chez les sportifs et encourage ceux qui en souffrent à en parler. Roberto Martinez est l'un des ambassadeurs de cette campagne

La nouvelle campagne de la FIFA, intitulée "ReachOut", vise à soutenir les sportifs de haut niveau victimes de troubles mentaux. Au coeur de cette campagne, Teresa Enke, la veuve de l'ancien international allemand Robert Enke, mais également Roberto Martinez. Roberto Martinez y défend l'idée que dès le plus jeune âge, les athlètes doivent être accompagnés psychologiquement: "Nous devons comprendre que derrière chaque footballeur se cache une personne aux prises avec les mêmes problèmes auxquels nous sommes tous confrontés parfois. Dans les vestiaires d'une équipe de football, vous n'êtes pas censé montrer votre côté le plus faible, être déprimé ou ne pas avoir le bon état d'esprit."

«Mais nous luttons tous de temps en temps contre la santé mentale et nous devons en être conscients. Si c'est le cas, il faut surtout avoir le courage d'en parler ou de demander de l'aide. C'est un fait très important, dont nous sommes conscients au sein de la Fédération belge de football. En tant que RBFA, nous avons une responsabilité écrasante à cet égard et il est important de créer un environnement dans lequel chaque joueur - et tous ceux qui ont quelque chose à voir avec le sport - se sentent libres et reçoivent du soutien lorsqu'il veut en parler." a déclaré l'Espagnol.

Les problèmes mentaux chez les athlètes ont refait surface de nombreuses fois cette année. Naomi Osaka et Simone Biles ont été fortement touchées par cette maladie. En début d'année, Tom Dumoulin expliquait également avoir rechuté mentalement.

Dans une carrière de haut niveau, il est important de savoir s'entourer psychologiquement, et c'est là une très belle cause que défend notre sélectionneur national.