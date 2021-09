Pauleta : "Cristiano Ronaldo marquera autant voire plus de buts que Kane et Lukaku"

L'ancien attaquant portugais ne doute pas que Cristiano Ronaldo pourrait terminer meilleur buteur de Premier League

Dans une interview parue sur le site web d'ESPN Brazil, Pauleta s'est exprimé au sujet de son ancien coéquipier, Cristiano Ronaldo : "Nous devons être honnêtes : si quelqu'un dit qu'il pensait que Ronaldo ferait tout ce qu'il a fait jusqu'à présent, il ment. Mais nous savions qu'il était un as, un joueur différent et avec une qualité supérieure à la moyenne pour son âge. joueur avec ambition , de la volonté et une confiance énorme. C'était là", a déclaré l'ancien attaquant des Açores, actuel directeur de la FPF.

"Quand un garçon de 18 ans joue pour une équipe nationale aux côtés de noms comme Deco, Figo, Rui Costa et Pauleta, il doit avoir un talent différent. Il a réussi ce qu'il a accompli grâce à son travail, car en fait, il est un phénomène », a souligné Pauleta, qui a été détrôné de sa place meilleur buteur de l'équipe nationale portugaise (avec 47 buts en 88 matchs) précisément par Ronaldo.





Pauleta rappelle que Ronaldo "a toujours voulu être le meilleur". "A 18, 20 ou 35 ans, il veut être le meilleur. Même s'il fait un match amical, il veut toujours marquer plus de buts. Il veut gagner s'il joue aux cartes ou au ping-pong. C'est un gagnant. La qualité est sa volonté qui le fait se ranger du côté de Messi dans la liste des joueurs qui sont au-dessus de tous les autres. "



L'ancien international portugais ne doute donc pas que Ronaldo marquera de nombreux buts en Angleterre. "Il va marquer autant ou plus que Kane ou Lukaku. C'est un buteur. Il a toujours eu le but avec lui, c'est un tueur. Au début de sa carrière, il était ailier parce qu'il était très rapide, montait avec vitesse et a toujours marqué des buts. A 36 ans, il a perdu une partie de sa vitesse et de sa capacité de dribble, ce qui est normal, mais sa capacité de marquer est là. C'est plus dans la zone de 9, plus près de la surface », a-t-il déclaré. "Il pourrait être le meilleur buteur de la Premier League. Bien qu'il s'agisse d'une ligue compétitive, je pense qu'il peut le faire grâce à sa forte mentalité."