📷 Kevin De Bruyne aurait-il dû être exclu à Paris ?

Au vu de la physionomie du match, qui était équilibré et spectaculaire, personne ne s'est plaint quand Mr Del Cerro Grande n'a pas brandi le carton rouge à Kevin De Bruyne, une expulsion que certains auraient jugé sévère et qui aurait probablement tué dans l'oeuf un match de très haut niveau. Mais le geste de KDB, une semelle qui a bien traîné sur la jambe d'Idrissa Gueye, méritait peut-être bien une expulsion.

Heureusement pour le Diable Rouge, Gueye n'en rajoutera pas, se relevant vite et serrant la main de son adversaire. S'il était resté au sol, peut-être la VAR aurait-elle été consultée ...

Good Morning to everyone except Kevin de Bruyne and Carlos del Cerro 😤😤 pic.twitter.com/t8rqZI1hb6

How did KDB get a yellow for the same type of challenge which Wan Bissaka got a red for. What in the world. pic.twitter.com/tYCPOyPoLa