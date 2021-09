Quand le coach de Sheriff Tiraspol se paie Dirk Kuyt

Après avoir battu le Shakhtar Donetsk (2-0) lors de la 1ère journée de Ligue des Champions, pour sa première participation au tournoi, le Sheriff Tiraspol a signé un nouvel exploit encore plus retentissant mardi en s'imposant sur la pelouse du Real Madrid (2-1).

L'entraîneur du Sheriff Tiraspoldu a décidé de régler ses comptes avec l'ancien attaquant néerlandais Dirk Kuyt après la victoire des siens au Real Madrid.

"Il y a un grand joueur, Dirk Kuyt, qui a dit qu'il n'y avait pas de place en Ligue des Champions pour le Sheriff. Donc ce soir (mardi), je suis heureux de détruire son monde idéal", a lâché Yuriy Vernydub en conférence de presse. "Plus globalement, je suis très content de ce succès contre un club aussi gros que le Real Madrid. Je suis ému, même. Je suis vraiment fier de mes garçons et du travail accompli. Nous sommes une vraie équipe. Certains ont dit que nous n'étions pas à notre place ici, mais si, c'est bien notre place, et nous l'avons prouvé", a conclu le coach du club moldave.