🎥 Cristiano Ronaldo réagit à son but salvateur pour Manchester United : "C'est pour ça que je suis revenu"

L'international portugais s'est illustré mercredi soir avec un but en toute dernière seconde pour les Red Devils.

Dos au mur, Manchester United a pu compter sur un énorme Cristiano Ronaldo pour prendre trois précieux points en Ligue des champions. "CR7" a planté le 2-1 dans les dernières secondes de la rencontre face à Villareal et a fait vibrer Old Trafford comme à ses débuts avec le club.

"C'est pour ça que je suis revenu. Ce club me manquait beaucoup. J'ai écrit l'histoire ici et j'aimerais le faire encore une fois. J'aimerais remercier les supporters, pas seulement pour moi mais aussi parce qu'ils poussent l'équipe et ce sera très important cette saison", a réagi Ronaldo après la rencontre.