Peter Bosz est heureux pour un de ses joueurs

Lyon s'est imposé ce jeudi en Europa League et cela donne le sourire à Peter Bosz... et c'est peu dire.

Plutôt décevant depuis le début de la saison, le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais Houssem Aouar (23 ans, 2 matchs et 1 but en LdC cette saison) a signé une belle performance contre Brondby (3-0) jeudi en Ligue Europa. En conférence de presse, l'entraîneur du club rhodanien Peter Bosz a affiché sa satisfaction par rapport à la copie rendue par le Français, auteur du 3e but de son équipe.

"Pour Houssem, cela fait plusieurs matchs qu'il est présent devant la cage. Parfois ça ne passe pas et parfois, un joueur peut marquer plusieurs buts. C'était très important pour lui de marquer après avoir très bien travaillé pour l'équipe dans le jeu avec et sans ballon", a souligné le technicien néerlandais.