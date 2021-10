La vraie piste pour le Barça ne serait pas Martinez mais un néerlandais

Ronald Koeman semble de plus en plus proche de la sortie au FC Barcelone et son successeur semble avoir la même nationalité que lui.

Annoncé en danger sur le banc du FC Barcelone, Ronald Koeman voit les noms de ses potentiels successeurs se multiplier ces derniers jours. Alors que la piste Marcelo Gallardo a été abandonnée par les Blaugrana, Catalunya Radio assure ce samedi que l'entraîneur de l'Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, plaît beaucoup au Barça et à son président Joan Laporta. D'après le média local, le dirigeant barcelonais ferait même du technicien néerlandais son favori, en raison de sa philosophie de jeu offensive et de son attirance pour le 4-3-3 si cher au Barça. Problème, Ten Hag est actuellement sous contrat jusqu'en 2023 avec l’Ajax et un départ en cours de saison paraît très peu probable. Du coup, la radio catalane n'écarte pas la possibilité que Barcelone nomme un coach intérimaire jusqu'en juin prochain, avant de faire venir le Batave.