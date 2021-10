Sels et Strasbourg partagent et restent dans le milieu du classement

Au terme d'une rencontre accrochée, Montpellier et Strasbourg se sont neutralisés ce samedi lors de la 9e journée de Ligue 1.

Dans un début de match plutôt rythmé, les deux formations tentaient de se rendre coups pour coups, mais se montraient trop imprécises à l’approche de la zone de vérité. Cependant, sur la première occasion de la partie, les Héraultais trouvaient la faille avec une remise de la tête de Germain pour Mollet, auteur d’une superbe reprise à l’entrée de la surface pour ouvrir le score (1-0, 12e). Malgré une petite réaction dans le jeu, le RCSA frôlait la correctionnelle sur un coup-franc de Savanier qui passait devant la cage de Sels…

Quelques instants plus tard, Souquet sauvait néanmoins le MHSC avec une intervention devant Ajorque, seul derrière lui face à la cage vide ! Bien plus tranchants, les Alsaciens poussaient et étaient logiquement récompensés avec l’égalisation de Gameiro, auteur d’une belle frappe à la suite d’une remise d’Ajorque (1-1, 28e). Par la suite, les débats, plutôt ouverts, s’équilibraient jusqu’à la pause avec aucune véritable occasion pour les deux équipes.

Jusqu’au bout, les deux formations ne parvenaient pas à faire la différence et devaient se quitter sur ce score de parité.