Leicester City et ses Diables Rouges gaspillent

Avec Youri Tielemans et Timothy Castagne, Leicester City a laissé filer une victoire qui semblait lui tendre les bras.

Sevré de victoire en Premier League depuis le 28 dernier, Leicester City espérait se relancer, ce dimanche, sur la pelouse de Crystal Palace et ça en a pris le chemin pendant un peu plus d'une mi-temps. Grâce à Ihanacho et Vardy, les Foxes menaient en effet de deux buts à la pause.

Mais Crystal Palace a réagi dans la dernière demi-heure avec des buts d'Olise et de Schlupp, condamnant Leicester City à un nouveau partage en Premier League. Youri Tielemans et Timothy Castagne ont disputé l'intégralité de la rencontre, Christian Benteke a participé aux dix dernières minutes.

Dans les autres rencontres de l'après-midi, West Ham s'est fait surprendre par Brentford (1-2) et Tottenham a dominé Aston Villa (2-1). Au classement, Tottenham grimpe à la septième place devant West Ham, Leicester reste coincé à la 13e place.