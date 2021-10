Monaco et Matazo écrasent Bordeaux

Troisième succès consécutif en Ligue 1 pour l'AS Monaco qui poursuit sa remontée au classement.

Après avoir battu Saint-Etienne et Clermont, l'AS Monaco confirme en dominant largement les Girondins de Bordeaux. Tchouameni, Golovin et Ben Yedder ont inscrit les trois buts monégasques (3-0). Eliot Matazo était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre.

Dans les autres rencontres de l'après-midi, le FC Nantes a dominé Troyes (2-0), Angers a dominé Metz de justesse (3-2), Lorient et Clermont ont partagé l'enjeu (1-1). Au classement, Monaco grimpe à la sixième place, avec dix unités de retard sur le PSG.