Giorgio Chiellini "honteux" du racisme subi par Koulibaly

Le défenseur de la Juventus et de la Squadra Giorgio Chiellini s'est exprimé au sujet du racisme subi par Kalidou Koulibaly, défenseur de Naples, lors du match à la Fiorentina.

Giorgio Chiellini a affirmé s'être senti "honteux en tant qu'Italien et en tant que Toscan" lorsque Kalidou Koulibaly, défenseur du Napoli, a été visé par des insultes racistes à la Fiorentina. "C'est inacceptable. On parle désormais de l'Italie comme d'un pays raciste et je pense que ce n'est pas le cas, mais il faut faire plus pour changer cette image", estime le défenseur de l'Italie, qui dispute ce mercredi la demi-finale de la Ligue des Nations.