Les Diablotins n'auront pas le droit à l'erreur face au Kazakhstan

Après un six sur six inaugural, les Diablotins affronteront le Kazakhstan ce soir en troisième rencontre de qualification pour l'Euro 2021.

Après une victoire au Kazakhstan en juin et en Turquie en septembre, les Diablotins disputeront deux nouvelles rencontres de qualification pour l’Euro U21 lors de cette trêve internationale. Grâce à des buts de Sardella, Onana et Openda, les hommes de Jacky Mathijssen s’étaient imposés 1-3 à l’aller.

Les Diablotins affronteront donc le Kazakhstan ce soir dans un match supposé être à sens unique, ou presque. Nos compatriotes font donc office de grandissimes favoris pour cette rencontre et devront assumer ce statut.

Au rayon des compositions, Michel-Ange Balikwisha, repris dans la sélection, est toujours très incertain suite à sa blessure à la hanche encourue face à Louvain fin août dernier. Largie Ramazani n’est, quant à lui, pas sélectionné par Jacky Mathijssen.

Titulaire lors des premières rencontres, Arthur Theate, du voyage en Italie pour la Ligue des Nations, cèdera donc sa place pour une défense probablement composée de Kana, Pletinckx et Van Der Brempt. Au milieu de terrain, les très prometteurs Onana et Matazo devraient être alignés, avec Hugo Siquet et Kyllian Sardella sur les flancs. Lois Openda qui, via un doublé, a inscrit ses deux premiers buts de la saison permettant à Vitesse de battre Feyenoord, devrait être titulaire. L’ancien joueur de Bruges pourrait, par exemple, être associé à Yorbe Vertessen en attaque. Le joueur du PSV a déjà inscrit deux buts cette saison, dont un face à Strum Graz en Europa League. Pour compléter ce bel effectif, on peut largement imaginer la présence de Yari Verschaeren, en soutien des deux attaquants.

© photonews

Tout semble rassembler donc pour imaginer une victoire des Diablotins ce soir, avant la rencontre déterminante de mardi face au Danemark. Dans un groupe où seul le premier est directement qualifié, les Diablotins comptent six points, comme le Danemark. L’Ecosse et la Turquie suivent avec une unité. En queue de groupe, le Kazakhstan, n’a pas encore marqué de points.

Compo probable : Vandevoordt, Kana, Pletinckx, Van Der Brempt, Siquet, Sardella, Onana, Matazo, Verschaeren, Openda, Vertessen.