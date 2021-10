Les mots de Deschamps qui ont permis aux Bleus de renverser la Belgique

La France est revenue sur le terrain transfigurée après avoir été menée 2-0 par les Diables Rouges. Didier Deschamps a trouvé les mots dans le vestiaire, de même que Paul Pogba.

Alors que la Belgique a paru tirer la langue au fil de la rencontre et que Roberto Martinez n'a pas trouvé la clef pour réagir une fois la France de retour dans le match, Didier Deschamps a lui trouvé les mots à la mi-temps : le sélectionneur français a secoué les Bleus, avec succès. Le journal L'Equipe a révélé les mots prononcés par Deschamps : "On recu le trop, notre bloc est trop bas. On ne "griffe" pas assez, on n'est pas assez agressifs", lâchait-t-il d'emblée. "On ne défend pas ensemble".

Didier Deschamps a également souligné la qualité de l'équipe belge : "En face, vous avez l'une des meilleures nations du monde, si on n'élève pas notre niveau dans l'engagement et l'intensité, on ne va pas y arriver", insiste-t-il. "Lâchez-vous, on était bien dans les vingt premières minutes. Si on marque, on peut revenir".

Paul Pogba a reboosté ses troupes

Paul Pogba, l'un des leaders du vestiaire Bleu, a également secoué tout le monde de manière plus imagée : "On est l'Equipe de France ! Si on doit mourir, on doit tous mourir ensemble", lance le médian de Manchester United. La France remontera ensuite sur le terrain gonflée à bloc et renversera la Belgique ...