Éliminatoires Mondial 2022 : le Brésil atomise l'Uruguay, l'Argentine s'impose, fin de match polémique en Colombie

C'était la douzième journée des éliminatoires du Mondial 2022 dans la zone Amérique du Sud.

Brésil-Uruguay 4-1

Le Brésil de Neymar était opposé à l’Uruguay d’Edinson Cavani et de Luis Suarez cette nuit. La Canarinha a atomisé la Celeste grâce à Neymar et Raphinha qui a inscrit deux buts pour fêter sa première titularisation chez les Auriverdes.

C’est tout d’abord l'attaquant du PSG qui a ouvert le score rapidement (10e), 1-0. Huit minutes plus tard, lancé par Neymar, Raphinha faisait le break, avant de signer un doublé à l’heure de jeu (18e et 60e), 3-0. Luis Suarez réduira la marque (77e), mais Gabriel Barbosa ira aussi de son but, grâce à la deuxième passe décisive de Neymar (83e), 4-1. Le Brésil conforte sa place de leader et compte six points d’avance sur son premier poursuivant.

Argentine-Pérou 1-0

Deuxièmes, les Argentins ont battu le Pérou sur le plus petit des scores (1-0) grâce à un but de Lautaro Martinez (43e).

Chili-Venezuela 3-0

De son côté, le Chili s’est relancé dans la course à la qualification après avoir explosé la lanterne rouge du classement. Un doublé de Pulgar (18e et 37e) ainsi qu'un but de Brereton (73e) ont permis aux locaux de s'imposer. Les partenaires d’Alexis Sanchez reviennent à trois petits points de l’Uruguay (5e) et de la Colombie (4e).

Colombie-Équateur 0-0

Deux joueurs de Genk étaient présents. Cuesta était titulaire tandis que Munoz est monté au jeu au cours de la partie. Les Cafeteros ont cru s'imposer en fin de rencontre via un but de Yerri Mina au bout du temps additionnel (90e+7). Mais c’était sans compter sur le VAR qui a mis sept minutes pour annuler le but du défenseur d'Everton, jugé coupable d’une main (90e+15). Une fin de rencontre polémique.