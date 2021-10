Séville s'impose au Celta Vigo et revient sur le Real Madrid

Les Sévillans se sont imposés par le plus petit écart grâce à Rafa Mir.

Grâce au seul et unique but de Rafa Mir intervenu à la 54e minute de jeu, Séville s'est imposé 0-1 sur la pelouse du Celta Vigo. L'homme fort du quart de finale des Jeux Olympiques pour l'Espagne signe son troisième but de la saison. Grâce à cette victoire importante puisque tous leurs concurrents ont également gagné, Séville revient à égalité du Real Madrid sur le podium de La Liga. Le Celta Vigo enchaine une seconde défaite consécutive et pointe à la 16e place, deux points devant Levante, première équipe relégeable.