Tielemans a-t-il enfin lancé sa saison?

Critiqué lors de la Ligue des Nations, dans le dur avec Leicester, Youri Tielemans a marqué les esprits ce samedi face à Manchester United.

La vie d'un footballeur est faite de hauts et de bas, tout le monde le sait. C'est encore plus vrai pour un joueur de 24 ans, car même si on a souvent tendance à l'oublier, Youri Tielemans n'a que 24 ans.

La saison dernière, il a été l'un des joueurs les plus réguliers de son équipe, avec comme point d'orgue le but à Wembley, contre Chelsea, pour offrir la FA Cup à Leicester. Puis il y a eu l'Euro, qui a été assez positif pour lui, mais depuis, il semble un peu à bout de souffle.

A l'image de son club, son début de saison est poussif: seulement 1 buts et deux passes décisives avant le duel contre les Red Devils, des prestations en dent de scie et des résultats qui ne suivent pas: le jeune Belge est dans le dur.

Puis contre la France et l'Italie, Tielemans a été pointé du doigt pour ses prestations, et malheureusement pour lui les erreurs commises ont coûté à chaque fois très cher. Du coup, une pluie de cririques s'est abattue.

Mais le joueur a du caractère, et les mauvaises périodes comme les critiques, il connait. Lors de son passage à Monaco, il a souvent été au centre de ces critiques. Il s'est relevé, et est toujours revenu au devant de la scène.

Son (magnifique) but de ce samedi contre Manchester United et sa prestation d'ensemble devrait le relancer une fois pour toute. On sait aussi qu'il est en train de négocier la prolongation de son contrat avec les Foxes, qui court actuellement jusqu'en 2023, et que malgré cette prolongation il devrait quitter le club en juin prochain. Quand on voit son nom cité au Real Madrid ou à Manchester City, cela peut changer un jeune homme, même s'il a déjà 8 ans de carrière.