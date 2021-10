Yannick Carrasco sur l'exclusion d'Antoine Griezmann: "Quelqu'un qui joue au football sait que ce n'est pas rouge"

Au micro de Bein Sport, Yannick Carrasco était très amer après la défaite de l'Atlético face à Liverpool.

L'Atlético a bien failli renverser Liverpool hier soir. Menés 0-2 après moins d'un quart d'heure, les hommes de Diego Simeone sont revenus à égalité avant même le retour au vestiaire: "On s'est dit qu'on ne devait pas perdre espoir, car un match, c'est 90 minutes. On a continué, on avait le public derrrière nous malgré le 0-2. Après le 1-2, les ailes poussent et on parvient à égaliser" analyse Yannick Carrasco au micro de Bein Sports après la rencontre.

"Un geste d'attaquant. Toute personne qui joue au football sait qu'il n'y a pas carte rouge"

Auteur d'un doublé pour remettre les deux équipes à égalité, Antoine Griezmann a été exclu moins de dix minutes après le retour des vestiaires: "Il y a eu des faits de jeu et on prend un carte rouge. C'est un geste d'un attaquant qui ne veut pas faire mal mais bien contrôler le ballon dans les airs. Quelqu'un qui joue au football sait que ce n'est pas carte rouge. Mais il y a eu d'autres faits de jeu. Ils reçoivent un pénalty alors que nous en méritions un aussi" peste notre compatriote.

© photonews

En infériorité numérique, les Colchoneros ont tout tenté mais ont concédé le troisième but décisif, des pieds de Mohammed Salah depuis le point de penalty: "Antoine était bien dans son match. Il avait de l'espace et aurait pu aller chercher le triplé. Cela nous a handicapé mais on y a cru quand-même. On a continué d'attaquer mais ça n'a pas payé" conclut Carrasco.

Au classement, Liverpool signe le 9/9 et occupe la tête du groupe. Porto et l'Atletico comptent quatre unités. L'AC Milan, à nouveau défait hier, n'a pas encore marqué le moindre point dans la compétition.