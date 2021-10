Morientes: "Le moment ou jamais pour Eden Hazard"

Ce dimanche, Eden Hazard jouera peut-être son premier Clasico.

Depuis son arrivée au Real Madrid, on ne peut pas dire qu'Eden Hazard ait impressionné tout le monde. De retour de blessure, Hazard aura peut-être l'occasion, ce dimanche, de disputer son premier Clasico et de le marquer de son empreinte.

Pour Fernando Morientes, qui a remporté trois Ligue des Champions avec les Merengue et qui agit désormais en tant qu'ambassadeur de La Liga, estime que la patience du Real envers notre compatriote n'est pas infinie: "Tout le monde sait qu'Hazard est très bon. Mais il viendra probablement un moment où le club devra prendre une décision. Après deux années difficiles, le club et ses supporters attendent maintenant le meilleur d'Eden Hazard. Il a coûté très cher et tout le monde l'attend au tournant. C'est dans des rencontres comme ce dimanche qu'il doit se montrer décisif."

Pour son premier Clasico, Eden Hazard pourra-t-il être décisif?