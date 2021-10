L'agent de Lukaku rassure : "Il reviendra plus vite que prévu"

Le Diable Rouge est sorti sur blessure en Ligue des champions lors du match entre Chelsea et Malmö.

Plus de peur que de mal pour Romelu Lukaku ? Les images de la sortie sur blessure du Diable Rouge ont fait peur aux supporters de Chelsea mais également à ceux de l'équipe nationale.

Si Thomas Tuchel, l'entraîneur des Blues, sait qu'il va perdre son nouvel attaquant pendant plusieurs matchs, l'agent de Lukaku se veut un peu rassurant.

"Lukaku est un garçon fort et il veut tellement jouer chaque match qu’il reviendra plus fort bientôt, j’en suis sûr. Maintenant il va se concentrer sur son rétablissement. Il a son physio à la maison donc il travaille dur tous les soirs, même avant d’aller dormir, donc s’il y a un moment pour revenir, ce sera plus tôt que prévu", a confié Federico Pastorello auprès de Sky Sports News.