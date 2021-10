Quatre entraîneurs suspendus en Serie A !

La commission de discipline de la Serie A n'a pas fait dans le détail concernant les entraîneurs expulsés ce week-end.

Quatre coachs, et non des moindres, ont ainsi été exclus ce week-end et seront conséquemment suspendus une journée : José Mourinho (Roma), Simone Inzaghi (Inter), Gian Piero Gasperini (Atalanta) et Luciano Spalletti (Napoli). Côté napolitain, Spalletti et son président Aurelio De Laurentiis ont reçu respectivement une amende de 5.000 et de 10.000 euros en plus de cette suspension.