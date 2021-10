Carlo Ancelotti évoque le brillant début de saison de Vinicius Junior : "Je lui ai donné la confiance qu'il mérite"

Le Brésilien a encore fait parler son talent ce samedi en inscrivant un doublé contre Elche (2-1) en Liga.

Brillant depuis le début de la saison avec le Real Madrid, Vinicius Junior (21 ans, 11 matchs et 7 buts en Liga cette saison), a encore été décisif ce week-end. Fier des bonnes prestations du Brésilien, Carlo Ancelotti a toutefois refusé de s'attribuer son succès.

"Je n'ai rien fait de particulier. Juste, je l'ai fait jouer, je lui ai donné la confiance qu'il mérite. Parce qu'il joue très bien, il marque beaucoup de buts. Je ne suis pas un magicien, j'ai essayé de le gérer du mieux possible. Maintenant, il a de la confiance, tout ce qu'il fait, il le réussit. Il s'habitue, peu à peu, à jouer un peu plus dans l'axe, il a les qualités et la vitesse pour le faire. Parce que ce n'est pas la même chose de jouer les duels sur l'aile, et le faire dans l'axe ou dans la surface", a confié le technicien italien en conférence de presse