Memphis Depay rend hommage à Ronald Koeman

Incapable de relancer le FC Barcelone dans un début de saison laborieux, le technicien néerlandais a été démis de ses fonctions d'entraîneur après avoir subi une troisième défaite en championnat contre le Rayo Vallecano (0-1), mercredi.

L'attaquant du FC Barcelone Memphis Depay (27 ans, 13 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) a témoigné tout son respect à son ex-coach Ronald Koeman sur les réseaux sociaux.

"Vous avez donné à ma carrière un nouveau boost. J’en suis vraiment reconnaissant. J’ai le plus grand respect pour vous, comme coach mais encore plus en tant qu’humain et j’espère que nous nous rencontrerons encore pour travailler ensemble à l’avenir. Merci Mister", a écrit le Néerlandais sur Instagram.

Sélectionneur des Pays-Bas de 2018 à 2020, Koeman avait fait de l'ancien Lyonnais l'un des leaders de la sélection néerlandaise. Il avait ensuite fait le forcing pour le faire venir à Barcelone l'été dernier.