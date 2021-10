🎥 Bundesliga : Thorgan Hazard buteur avec Dortmund, le Bayern fait la misère à l'Union Berlin

C'est déjà le troisième but de la semaine pour notre Diable Rouge. On notera également la belle victoire de Wolfsburg et ses Belges du côté du Bayer Leverkusen.

Thorgan Hazard a vécu une belle semaine avec Dortmund. Déjà double buteur cette semaine en Coupe d'Allemagne contre Ingolstadt, le Diable Rouge a remis le couvert en ouvrant la marque de la tête pour les siens lors de la victoire contre Cologne (2-0). Tigges s'est chargé de marquer le deuxième but à la 63e. Si Hazard a cédé sa place peu avant l'heure de jeu, Witsel et Meunier ont participé à l'intégralité de la rencontre. 🇧🇪 | Thorgan Hazard, à votre service ! 🙌 #BVBKOE pic.twitter.com/6dARX4vUBs — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) October 30, 2021 De son côté, le Bayern s'est remis de sa lourde défaite en semaine 5-0 contre M'Gladbach. En déplacement du côté de l'Union Berlin, les Bavarois se sont imposés 2-5 grâce à un doublé de Lewandowski et des buts de Sané, Coman et Müller. Petit passage également par Wolfsburg où trois Belges étaient en action. Les Loups ont été chercher une belle victoire 0-2 du côté du Bayer Leverkusen grâce notamment à un but de l'ex-Anderlechtois Lukas Nmecha. On notera qu'Aster Vranckx a fêté sa deuxième titularisation de la saison en Bundesliga alors que Koen Casteels a effectué sa 4e clean sheet de la saison. Lukebakio est monté en début de seconde période alors que Bornauw est resté sur le banc. Les autres résultats de l'après-midi : Bielefeld 1-2 Mainz Fribourg 3-1 Greuther Fürth