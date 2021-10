Un nouvel investisseur du côté de West Ham ?

Décidément, les nouveaux investisseurs se ruent sur la Premier League.

Après le richissime fonds d'investissement saoudien PIF à Newcastle, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky serait lui sur le point d'arriver à West Ham, révèlent Sky Sports et The Times. Dans un premier temps, celui qui détient aussi le Sparta Prague, investirait à hauteur de 27% du capital du club londonien, actuellement dirigé par David Gold et David Sullivan, avant d'envisager par la suite un achat définitif.

La nouvelle pourrait être officialisée le 6 novembre prochain, à l'occasion d'un choc de Premier League entre les Hammers et Liverpool. En attendant, avec l'apparition de ce nouvel investisseur, l'actuel 4e de Premier League devrait voir sa valeur grimper à une somme comprise entre 700 et plus de 800 millions d'euros.