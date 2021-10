Trois grands clubs veulent Youri Tielemans

Leicester demande 55M€ pour son milieu de terrain.

Selon The Mirror, Manchester United, Liverpool et le Bayern Munich souhaiteraient s'offrir les services de Youri Tielemans. Titulaire indiscutable à Leicester, notre compatriote a inscrit trois buts toutes compétitions confondues cette saison.

Selon le média anglais, le FC Barcelone était également intéressé par Tielemans, mais le montant demandé par les Foxes (55M€) ne permettrait pas au Barça de s'aligner.

Arrivé en Angleterre et à Leicester durant l'été 2019, le milieu de terrain attire de plus en plus les convoitises des grands clubs européens.