Lionel Messi s'en prend à Laporta

L'Argentin aurait pu jouer gratuitement au FC Barcelone selon Laporta.

En proie à des soucis financiers, le FC Barcelone n'avait pas été en mesure de prolonger Lionel Messi (34 ans, 8 matchs et 3 buts toutes compétitions cette saison) l'été dernier en raison des règles financières en Liga. Le club catalan s'était alors résolu à voir partir l'Argentin libre au Paris Saint-Germain au terme de son contrat. Un crève-cœur pour le président barcelonais Joan Laporta, qui avait ensuite admis début octobre qu'il pensait que la Pulga aurait pu accepter de jouer gratuitement pour rester en Catalogne.

"La vérité c'est que, comme je l'ai expliqué lors de mon départ, j'ai fait tout mon possible pour rester, mais à aucun moment on ne m'a demandé de jouer gratuitement, a répondu la 'Pulga' dans un entretien accordé à Sport. On m'a demandé de réduire mon salaire de 50% et je l'ai fait sans aucun souci. Nous étions prêts à aider le club. Notre désir, ma famille et moi, était de rester à Barcelone. Personne ne m'a demandé de jouer gratuitement. Les propos du président m'ont blessé, je pense qu'il n'avait pas besoin de dire ça. C'est comme mettre la balle dans l'autre camp et ne pas en assumer les conséquences. Cela fait réfléchir les gens ou génère un doute que je ne pense pas mériter."