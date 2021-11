Tottenham va-t-il déjà se chercher un nouvel entraîneur ?

Tottenham a été sèchement battu à domicile par Manchester United (0-3). Une deuxième défaite consécutive, et une nouvelle dans un match au sommet, qui laisse dubitatif côté Spurs au sujet de Nuno Espirito Santo.

Face à Arsenal, Chelsea et Manchester United, cela aura été le même tarif : trois buts (3-1, 0-3 et 0-3) et une prestation à oublier. Tottenham ne semble pas dans la même cour cette saison et est 8e de Premier League (en attendant le résultat de Wolverhampton - Everton ce soir, lors duquel le vainqueur dépasserait les Spurs). Nuno Espirito Santo, arrivé cet été à Londres en provenance de Wolverhampton pour remplacer José Mourinho, est sous le feu des critiques.

D'après le Daily Mail, une réunion d'urgence s'est tenue ce dimanche suite à la défaite face à Manchester United (0-3) ; au-delà des résultats, le fond de jeu inquiète, alors que Daniel Lévy espérait revoir Tottenham sous un visage offensif. Le public, également, aurait pris Espirito Santo en grippe.

Des options ... portugaises ?

Tottenham considérerait quelques noms pour remplacer Nuno Espirito Santo en cas de licenciement, et n'en a visiblement pas assez des coachs portugais : toujours d'après le Mail, Sergio Conceiçao, actuellement en poste à Porto, plairait beaucoup au club londonien, tout comme Paulo Fonseca, ancien coach de l'AS Rome, du Shakhtar et de Braga, récemment proche de Newcastle United.