Le Paris Saint-Germain affiche des statistiques préoccupantes en Ligue des champions

Rattrapé sur le fil par le RB Leipzig (2-2) ce mercredi en Ligue des Champions, le PSG ne pourra pas vraiment se plaindre tant il a frôlé le naufrage dès le premier quart d'heure.

Toujours aussi décevant dans le jeu, le PSG affiche des statistiques préoccupantes pour un prétendant au titre, qui en disent long sur son incapacité à maîtriser ses matchs.

Depuis le début de la campagne européenne, les hommes de Mauricio Pochettino subissent ainsi en moyenne 6 tirs cadrés par match, ce qui en fait le 28e plus mauvais bilan sur les 32 équipes engagées ! Seuls le Club de Bruges, Besiktas, le Sheriff Tiraspol et Malmö font pire. Concernant les expected goals, le finaliste de l’édition 2020 aurait en effet dû encaisser en moyenne 2,14 buts par match (soit plus de 8 en théorie, contre 5 dans la réalité). Cet indicateur place le leader de Ligue 1 parmi les mauvais élèves avec le 26e pire total sur 32.