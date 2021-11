Le RB Leipzig aurait pu faire le break : "Ce penalty manqué change tout"

Leipzig a finalement arraché un point face au PSG, mais aurait pu faire douter encore plus le géant parisien si André Silva avait transformé son tir au but.

Le PSG était mené après 8 minutes de jeu et tout semblait s'écrouler à la 12e lorsque Danilo Pereira concède un penalty. André Silva, cependant, devra s'incliner face au spécialiste de l'exercice, Gianluigi Donnarumma, qui empêchera le RB Leipzig de faire le break. "Louper ce penalty a changé la situation et permis au PSG de revenir dans le match", regrette Jesse Marsch, coach de Leipzig, dans des propos relayés par L'Equipe.

"Nous avons été meilleurs que le PSG et nous ne prenons qu'un point. Ce ne sera pas facile pour nous désormais", reconnaît-il, avant de s'en prendre à l'arbitrage : "J'étais très énervé contre l'arbitre et ses décisions. Il ne nous protégeait pas. Par moments, on aurait dit qu'il voulait l'autographe de Neymar sur l'un de ses cartons. Il n'a pas été bon".