"Quelque chose ne va pas avec Hazard" : pas de temps de jeu face au Shakhtar, la presse s'interroge

Et si on commençait sérieusement à s'inquiéter pour la situation d'Eden Hazard ?

Beaucoup présentaient le match de Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk comme une "chance à saisir" pour Eden Hazard, l'occasion de se montrer alors que Carlo Ancelotti allait probablement faire tourner. Résultat : Vinicius (comme d'habitude) et Lucas Vazquez étaient titulaires, et Carlo Ancelotti n'a fait que deux changements sur les cinq possibles, préférant faire entrer ... Luka Jovic (5 montées au jeu en Liga, et désormais 2 en Ligue des Champions) plutôt qu'Eden.

"Il se passe quelque chose avec Hazard"

AS en fait sa une ce jeudi : "Algo pasa con Hazard", quelque chose ne va pas avec Hazard. "Malgré les doutes au poste d'ailier droit (occupé mercredi par Vazquez, nda) et après la blessure de Rodrygo, Hazard n'a pu sortir du banc, après s'être pourtant échauffé une bonne partie de la seconde période". La rencontre était serrée, le Real Madrid ne faisant 2-1 qu'à la 61e ; est-ce une preuve qu'Ancelotti n'a pas confiance en Hazard dans ces conditions ?

Hazard est prêt à jouer, a besoin de minutes et il les aura - Carlo Ancelotti après Real Madrid - Shakhtar Donetsk

L'entraîneur madrilène s'est expliqué : "Il est prêt à jouer, cela aurait pu être aujourd'hui, cela peut être samedi. Il a besoin de minutes et il les aura, mais j'ai préféré mettre un ailier, j'ai donc aligné Lucas Vazquez. C'est mieux dans ce schéma". "Une situation qui n'est même plus surprenante", concède de son côté Marca ce jeudi. "Carlo Ancelotti n'a pas jugé bon d'offrir du temps de jeu à Hazard pour lui donner les opportunités qu'a pu recevoir un Mariano".

Clairement, le système d'Ancelotti, basé sur des ailiers rapides, n'aide pas Hazard à obtenir sa chance. Et l'Italien n'estime pas le Belge capable d'amener suffisamment dans son 4-3-3, ni ses qualités suffisantes pour faire tourner son jeu autour de lui. Le mercato hivernal, c'est dans deux mois. Espérons qu'ils ne soient pas trop longs ...