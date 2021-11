Sans surprise, Charly Musonda va bientôt quitter Chelsea

Charly Musonda Jr était de retour récemment avec les U23 de Chelsea, avant de redisparaître des radars. Le Belge devrait quitter les Blues très bientôt.

C'était attendu : Charly Musonda ne restera pas à Chelsea. Le Belge de 25 ans, de retour de plusieurs années de calvaire et aligné à deux reprises cette saison avec les U23 de Chelsea, va bel et bien quitter le club sous peu, comme il l'annonce via son compte Instagram. Musonda arrive en fin de contrat en juin prochain et sans surprise, son bail ne sera pas renouvelé. Le joueur semble cependant sous-entendre qu'il restera à Chelsea jusqu'en juin, plutôt que de partir cet hiver.

Musonda n'aura disputé que 7 rencontres avec Chelsea, où il est arrivé il y a dix ans en provenance du centre de formation d'Anderlecht. Ses prêts au Celtic Glasgow et au Bétis, malgré des moments de brillance, ne s'étaient pas bien terminés, avant que les blessures s'en mêlent et l'empêchent de se montrer lors de ses prêts au Vitesse Arnhem. Après deux ans sans jouer, Musonda est revenu sur les terrains cette année malgré des pronostics peu optimistes. Reste à voir où il en est sur le plan sportif.